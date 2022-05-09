Haiti'deki çete savaşlarında 8 Türk kaçırıldı!

Haiti'de çetelerin şiddetli çatışmaları devam ediyor. Reuters'tan alınan son dakika bilgilerine göre ise Haiti'deki çete kurbanlarının arasında 8 Türk bulunuyor.GEÇEN YIL DA AYNI YERDE KAÇIRILMA VAKASI YAŞANMIŞTIHaiti24'ten alınan habere göre olay ABD ve Kanadalı bir grubun geçen yıl kaçırıldığı yer olan Croiz-des-Bouquets'te yaşandı.RESMİ BİR AÇIKLAMA YOKOtobüste Haitili yolcular ile Dominikli bir sürücünün de bulunduğu kaydedildi. Haiti Ulusal polisi şu an durumla ilgili bir açıklama yapmadı.İKİ HAFTADA 75 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİHaiti'de çete savaşları çok şiddetli devam ediyor. Cuma günü Haiti Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre son iki hafta içindeki bölge savaşlarında 75 kişi yaşamını yitirdi.