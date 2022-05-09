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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Kazak mevkidaşı Tokayev'i ağırlayacak!

Başkan Erdoğan'ın liderlerle görüşme trafiği devam ediyor. Erdoğan yarın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Öncelikli başlık ekonomi olacak. İki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek.

Ekleme: 9.05.2022 - 17:00 Güncelleme: 9.05.2022 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Kazak mevkidaşı Tokayev'i ağırlayacak!
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Erdoğan-Tokayev görüşmesinde ikili ilişkiler tüm yönleri ile değerlendirilecek.

10 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ GÖRÜŞÜLECEK

Öncelikli başlık ekonomi olacak. İki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Turizm, enerji, sağlık ve savunma sanayii gibi konularda iş birliği alanları üzerinde durulacak.

UKRAYNA'DAKİ SON DURUM DA GÜNDEMDE

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da görüşmede diğer bir başlık olacak. Erdoğan, Türkiye'nin savaşın sona ermesi için yürüttüğü çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.
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