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Artvin'de şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı!

Artvin'de inanılmaz anlar yaşandı… Düzenlenen boğa güreşleri festivalinde kendi kategorisinde birinci olan boğa, horon oynayan vatandaşların arasına daldı

Ekleme: 9.05.2022 - 17:02 Güncelleme: 9.05.2022 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Artvin'de şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı!Artvin'in merkeze bağlı Sarıbudak köyünde düzenlenen 15. Melo Boğa Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

AZGIN BOĞA HORON TEPENLERE SALDIRDI

Güreşlerde Büyük orta kategorisinde rakiplerini tek tek yenen 'Çakıcı' isimli boğa birinci oldu.

Artvin'de şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı!

Şampiyon boğanın zaferini kutlamak için arenaya toplanan vatandaşlar boğayı ortalarına alarak horon oynamaya başladı.

Artvin'de şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı!

Bu durumdan rahatsız olan boğa sinirlenince horonu halkasındakilerin üzerine koşarak korku ve paniğe neden oldu.

Artvin'de şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı!

Boğanın üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar horona ara vererek koşarak uzaklaştılar.

Artvin'de şampiyon boğa horon tepenleri kovaladı!

Gülüşmelere neden olan görüntüler sosyal medyaya büyük ilgi gördü.
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