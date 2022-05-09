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Alparslan Kuytul tutuklandı

Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan ve gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı.

Alparslan Kuytul tutuklandı
Ekleme: 9.05.2022 - 17:26 Güncelleme: 9.05.2022 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Alparslan Kuytul tutuklandı
Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan ve gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı.

Adliye binası çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

ADAM KAÇIRMA VE ZORLA SENET İMZALATMA

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, 7 milyon dolarlık senetin zorla imzalatıldığını ileri sürmüştü.

Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığnın talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alınmıştı.

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?
Alpaslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın Karataş ilçesinde doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversite'de okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.
Alparslan Kuytul tutuklandı
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