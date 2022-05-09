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Alman DW'nin sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutumu deşifre oldu

Almanya kontrolündeki basın organı DW'nin ikiyüzlü tutumu bir kez daha ifşa oldu. DW'nin "Avrupa Birliği, mültecilere karşı ses bombası deniyor" başlıklı haberini Türkiye'de yayınlamadığı ortaya çıktı. Sözde insan hakları savunucusu Batı'nın bu tavrı operasyonel yayıncılığını da gözler önüne sermiş oldu.

Alman DW'nin sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutumu deşifre oldu
Ekleme: 9.05.2022 - 16:31 Güncelleme: 9.05.2022 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Alman DW'nin sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutumu deşifre oldu
Almanya kontrolündeki DW News, Türkiye'de de DW Türkçe adıyla yayın yapıyor. Türkiye'deki yayınlarında sık sık göç konularına değinen kuruluş, dezenformasyona da başvurmasıyla
biliniyor. Son olarak DW'nin bazı haberleri Türkçe'ye çevirmediği ortaya çıktı.

'AB, MÜLTECİLERE KARŞI SES BOMBASI DENİYOR' HABERİNE TÜRKİYE'DE SANSÜR'
DW'nin geçtiğimiz yıl yayınladığı 'Avrupa, mültecilere karşı kullanılacak bir 'Ses bombasını' test ediyor' başlıklı haberini Türkiye'de erişime kapattığı ortaya çıktı. DW'nin, Türkiye'den erişilemeyen haberinde ise çarpıcı ifadeler var. Yunanistan'ın, mülteci ve göç hareketlerini engellemek için insanlık dışı bir şekilde ses bombası denediği üzerinde duruluyor.

DW'nin Türkiye'ye servis etmediği haberinde, Yunanistan'ın mültecileri engellemek için kullanacağı ses dalgalarında askeri araç ve personeli kullanacağı vurgulanıyor. Türkiye'de izlenmesine izin verilmeyen video sosyal medyada gündem oldu. DW'nin Türkiye'de erişime kapattığı video şu şekilde:

Alman DW'nin sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutumu deşifre oldu

YABANCI DİLDE BAŞKA TÜRKÇE'DE BAŞKA
DW, Türkiye'de Avrupa'da yaptığı haberlerin tam tersini yapıyor. Son günlerde sığınmacılar konusunda birçok yayın paylaşan DW'nin bazı haberleri şöyle:

Alman DW'nin sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutumu deşifre oldu


Alman DW'nin sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutumu deşifre oldu


Alman DW'nin sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutumu deşifre oldu

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Alman DW'nin sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutumu deşifre oldu
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