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1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma

Ankara'da çekilen bir görüntü görenleri şoke etti. Bir kamyonetin kasasında hiçbir önlem alınmadan taşınan kilolarca et bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Etin yağmur duası etkinliğinde ikram edilecek etler olduğu ortaya çıkarken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sarıoba Mahallesi Muhtarı Hakan Güngör, etleri uygun şartlarda taşıyacak bir araç bulamadıkları için mecburen bu şekilde götürdüklerini ifade etti.

Ekleme: 9.05.2022 - 16:57 Güncelleme: 9.05.2022 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunmaAnkara Polatlı'da akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Görüntüde kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında hiçbir önlem almadan taşınan kilolarca et yer aldı. Etin yağmur duası etkinliğinde ikram edilecek etler olduğu ortaya çıkarken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1500 KİŞİYE İKRAM EDİLDİ
Polatlı'da önceki gün mezbahada kesilen küçükbaş hayvanların eti, Sarıoba Mahallesi'nde yağmur duasına katılan vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonetin kasasında açık şekilde yüklenerek götürüldü. Üzeri kapatılmadan götürülen etlerin bulunduğu kamyoneti görenler duruma tepki gösterdi. Etler, daha sonra mahalleye götürülüp parçalanarak, pişirildikten sora etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişiye ikram edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI
Etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

MUHTARDAN SKANDAL SAVUNMA
Sarıoba Mahallesi Muhtarı Hakan Güngör, etleri taşıyacak soğuk hava depolu ve kapalı bir araçlarının olmadığını belirterek, etlerin yağmur duasına yetişmesi için acil gitmesi gerektiğini söyledi. Etlerin üzerine naylon örttüklerini ve bağladıklarını kaydeden Güngör, uygun şartlarda taşıyacak bir araç bulamadıkları için mecburen bu şekilde götürdüklerini ifade etti.
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