Siyasilerden Anneler Günü mesajı!

Siyasi parti liderleri Anneler Günü'nü sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla kutladılar. İşte liderlerin paylaşımları…TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOPTBMM Başkanı Şentop, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, mesajında, 'Anne' kelimesinin tarifi imkansız bir sevginin derin ifadesi olduğunu belirterek, 'Bir evladı sevmek, merhametle, sonsuz şefkatle sarmak, korumak, gözü gibi sakınmak, kendi canından öte can bilmek, annelerimizin yüreğinin yüceliğini ifade etmekte yeterli olmayacaktır. Sevgi evlerimizde evlatlarımıza gönüllü annelik yapan, evlerinin kapılarını sonsuz sevgi ve şefkatle ardına kadar açan koruyucu annelerimize, dünyanın her coğrafyasında en yüce duygularıyla ömürlerini çocuklarımızın ömürlerine adayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum. Gözlerinden sakınarak yetiştirip büyüttükleri evlatlarını, ömrünün baharında vatana emanet eden şehit annelerimizin, hasretle acıyla kendi çocuklarından öte tüm evlatlar için mücadele eden Diyarbakır Annelerimizin, hürmetle ellerinden öpüyoruz. Cenab-ı Hak yüreklerimizde hiç bitmeyen hasretleriyle, hüzünleriyle, ahirete irtihal etmiş annelerimize rahmet eylesin. Üzerimizdeki emekleri, koşulsuz sevgileriyle; hayatımızın ışığı, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı annelerimizin, Sevgili Annemin; her çocuğa, cana, tabiata anne kalbiyle yaklaşan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun' ifadelerini kullandı.BAKAN ÖZER'DEN ANNELER GÜNÜ MESAJIMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Bizi karşılıksız sevgileriyle yetiştirip merhamet ve şefkatleriyle kalplerimizi ısıtan, fedakâr annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.'FUAT OKTAY'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJICumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 'Saygı ve sevginin en yücesini hak eden, vefanın, cefanın, fedakarlık ve adanmışlığın timsali, cennet parçası analarımızın Anneler Günü'nü can-ı gönülden kutluyor, ahiret yurdundaki annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anne duası üzerimizden eksik olmasın.' ifadelerini kullandı.