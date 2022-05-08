  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli halterci dünya şampiyonu oldu!

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda yarışan milli sporcu Dilara Narin 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Ekleme: 8.05.2022 - 21:30 Güncelleme: 8.05.2022 - 21:30 / Editör: Ozge Selin
Milli halterci dünya şampiyonu oldu!
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Dilara Narin koparmada 99 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti. Milli sporcu silkme müsabakasında 131 kiloluk derecesiyle altın, toplamda ise 230 kiloluk derecesiyle dünya şampiyonu oldu. 96 kilo erkeklerde Emre Öztürk ise koparmada 144, silkmede 180 olmak üzere toplamda 324 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı.

İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
Cem Toker: Erdoğan yapacağım dediği birçok şeyi yaptı
Fenerbahçe taraftarından İmamoğlu’na olay sözler!
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi başladı!
G7 ülkelerinden flaş Rus petrolü kararı
Trabzonsporlular Yenikapı'yı salladı! Büyüleyici görsel şölen
Vatandaştan İmamoğlu'na İstanbulkart tepkisi!
Derbi sonrası Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Maç biter bitmez saha karıştı
Dünya Sağlık Örgütü'nden Rusya'ya savaşı sonlandırma çağrısı
Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var
Türkiye'de koronavirüste son durum! Yeniden düşüşe geçti
TÜGVA saldırganı tutuklandı
İstanbul Emniyeti teyakkuzda: Orman yangınlarına helikopterli önlem
Binali Yıldırım 'Toy Beyi' seçildi: Bu topraklara gözümüzün içi gibi bakacağız
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü kaza yaptı!
Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok
3600 ek gösterge için tarihi gün! Emekli aylığı ve ikramiyesi büyük oranda artacak!
Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'e seslendi: Tarih boyunca unutmayacağız!
Şehit kabirlerinde buruk Anneler Günü...
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti!

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti!

NASA görüntüledi: Güneş'teki patlama Atlantik'i vurdu!

NASA görüntüledi: Güneş'teki patlama Atlantik'i vurdu!

Adana'da hiç kimsesi olmayan kadına Anneler Günü'nde ziyaretçi akını

Adana'da hiç kimsesi olmayan kadına Anneler Günü'nde ziyaretçi akını

Araştırmacılar, uzaylıları bulmak için evrene mesaj gönderecek

Araştırmacılar, uzaylıları bulmak için evrene mesaj gönderecek

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

Tayt hırsızından iğrenç sözler: 60 tane çaldım! Bu benim…

Tayt hırsızından iğrenç sözler: 60 tane çaldım! Bu benim…