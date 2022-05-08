İzmir’de vahşet: 3 arkadaşından 2’sini öldürdü!

Tüyler ürperten vahşet dün akşam saatlerinde İzmir'de yaşandı… İddiaya göre, birlikte alkol alan C.U. ile Ahmet Çetin Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.İZMİR'DE KORKUNÇ OLAYC.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu.C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince ola yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.HABERİ DUYAN HASTANEYE KOŞTU!Öte yandan, olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın etti.Çetin ve Sönmez'in ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.Ekipler, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.