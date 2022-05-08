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Bodrum'da korkunç olay!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde denizde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğu ihbarı yapıldı. Olayın ardından bölgeye intikal eden sağlık ekipleri kişinin öldüğünü söyledi. Bota alınan İngiliz uyruklu Ivor Jones (90) kıyıya ulaştırıldı.

Ekleme: 8.05.2022 - 19:03 Güncelleme: 8.05.2022 - 19:04 / Editör: Ozge Selin
Bodrum'da korkunç olay!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde İngiliz turist denizde ölü bulundu.

Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu mevkisinde bir kişiyi denizde hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine
olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bota alınan İngiliz uyruklu Ivor Jones (90) kıyıya ulaştırıldı. Sağlık ekipleri Jones'un hayatını kaybettiğini belirledi.
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