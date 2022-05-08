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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan da katılacak!

TEKNOFEST’İN Azerbaycan ayağı 26-29 Mayıs’ta Bakü’de gerçekleşecek. Festivale Başkan Erdoğan’ın, Azerbaycan Lideri Aliyev’le birlikte katılması bekleniyor.

Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan da katılacak!
Ekleme: 8.05.2022 - 09:27 Güncelleme: 8.05.2022 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan da katılacak!
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Azerbaycan ayağı için geri sayım başladı. 26-29 Mayıs'ta Bakü'de gerçekleştirilecek festivale Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile işgal altındaki Karabağ'ın kurtarılmasında kritik görev üstlenen Bayraktar SİHA'ları yapan BAYKAR Teknoloji lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da festivalde olacak.

Türkiye'den birçok savunma sanayii firmasının ileri teknoloji ürünlerini sergileyeceği festivalde Türk Yıldızları da gösteri yapacak.

Karabağ Zaferi'nden sonra dillere pelesenk olan "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısının ünlü şarkıcı Azerin tarafından seslendirileceği festivalde Azerbaycanlı pilotlar da hava gösterisi gerçekleştirecek.

Teknolojinin nabzının atacağı festivalde ayrıca ünlü DJ, cazz, pop ve klasik müzik sanatçıları sahne alacak. Girişin ücretsiz olduğu TEKNOFEST Azerbaycan için ziyaretçi kayıtları sürüyor.

4 gün sürecek festivalde katılımcılar kimlikleriyle tek bilet alabilecek ve ziyaretçiler bilet üzerinde belirtilen tarihte festivale giriş yapabilecek. Festival alanına giriş için 5 yaş sınırı bulunurken, 7 yaşından büyük çocuklar için kayıt olunması ve davetiye alınması gerekecek.
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