AK Parti'den asgari ücret mesajı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Kanal7'de önemli açıklamalarda bulundu. yılmaz konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:"Enflasyonla ilgili öncellikle bunu anlamamız için dünya şartlarını analiz etmemiz gerekiyor. ABD'de AB'de son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Bunun temel sebebi pandemi... Pandemi yaşanırken üretim durdu, devletler sosyal kesimleri ayakta tutmak için yüksek harcamalar yaptılar. Üretim yok ama bol para var. Bütün dünya bunu yaptı ve bizde de yaşandı. Çok zor bir dönemden geçti dünya. Dolayısıyla bol paranın olduğu bir dönem yaşandı ve bunun etkilerini yaşıyoruz şuanda.AK PARTİLİ YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJIAma hükümetimiz bu enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da dar kesimlileri enflasyona ezdirmemeye çalışıyor. KDV indirimleri yapıldı, emekliye memura zamlar yapıldı. Şimdi yıl ortasında da zam yapılacağını duyuyoruz. Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman enflasyona ücretleri ezdirmedi. Sosyal politikamızı da güçlendiriyoruz.ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?Baz etkisi dediğimiz bir şey var, geçmiş dönemde enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerde mukayese ettiğimizde enflasyon düşüyor. Yaz döneminde ise malum iklim koşulları gereği gıda fiyatlarında düşüş beklenir. Kuraklık sadece gıdayı değil enerjiyi de etkiledi. Sadece enerjide 165 milyar lira halkımıza maliyet yansımasın diye destek verdi. Kuraklığın sona ermesiyle birlikte gerek enerjide gerek gıdada sonuçlar alacağız. Bir de savaş var tabi, o da enerji ve gıda fiyatlarında olumsuz etki yarattı. Yaptırımlar da ekonomik yük ortaya çıkardı. Bunlarla birlikte hakikaten zorlu bir dönemden geçiyoruz.İTHALAT VE İHRACAT RAKAMLARIGeçen yıl yüksek büyüme ve düşük cari açık sağladık. Bu sene niye böyle bir tablo var, temel sebep enerji fiyatları. Nisan ayında enerji hariç ihracat ithalatı karşıladı. Geçen yıla göre cari açık yükseldi. Karadeniz gazı, nükleer santralimizin devreye girmesi tabloyu olumluya döndürecektir."TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ DEVAM EDİYOR"Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünü düşününce bu rakamlar karşılanmayacak değil. Finans çevreleri kimin parasını ödeyebileceğini bilirler. Türkiye bu zamana kadar borcunu ödememezlik yapmadı. Dünyada da faizlerin arttığını görüyoruz. Bir taraftan büyüme ve istihdam var diğer taraftan enflasyonu engelleme var. Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 40 civarında. Avrupa'ya baktığınızda bu yüzde 90'a gelmiş durumda. ABD'ye baktığınız yüzde yüzün üzerinde. Dolayısıyla Türkiye kamu borcu yüksek bir ülke değil. Borçlanma ihtiyacını zaman içerisinde azalttık."TÜRKİYE BU ZOR ORTAMDAN BAŞARIYLA ÇIKACAK"Dünya pandemide yüzde 3 civarında küçüldü, büyüyebilen iki ülke Türkiye ve Çin oldu. Türkiye büyüme ve istihdam konusunda olumlu gelişme gösteriyor. 3 milyon insan son 2 yılda istihdam edilmiş. Bir ekonomik durgunluk yok, büyüme devam ediyor.Dar gelirlilerimiz enflasyondan etkileniyor elbette ama hükümetimiz maaş artışlarıyla desteklerde bulunuyor. Zorluklar sıkıntılar var, tüm dünyada var, bir pandemi yaşadık ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Türkiye bu zor ortamdan başarıyla çıkacak.Vatandaşımız dünyayı ve bizi takip ediyor ve vatandaşımız bu enflasyonun neyden kaynaklandığını iyi biliyor.Vatandaşımız son derece rasyonel ve muhalefetin ne durumda olduğunu görüyor. Zor dönemlerden geçtiğimizi görüyor vatandaşımız ve bunun üstesinden gelebilecek lideri de görüyor."