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Survivor'da sakatlık depremi!

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadelenin hemen ardından ada konseyinde ise ilk eleme adayı belirleniyor. Öte yandan oyun sırasında Merve Aydın ciddi bir sakatlık yaşadı ve gelişme oyuna damgasını vurdu. Acun Ilıcalı Merve'nin yarışmaya devam edip etmeyeceğini açıkladı. Herkes Merve Aydın'ın akıbetini merak ederken, Acun Ilıcalı'dan şoke eden bir açıklama da Perviz için geldi.

Ekleme: 6.05.2022 - 00:39 Güncelleme: 6.05.2022 - 00:43 / Editör: Ozge Selin
Survivor'da sakatlık depremi!Survivor'da dokunulmazlık heyecanı ekrana geldi. İki takım da yeni bir ismi adadan göndermemek için kıran kırana performans sergiledi. Survivor'da son veda ünlüler takımından olmuş ve Barış ayrılmıştı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ardından eleme adayı da netleşiyor. İşte, Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı, yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Yarışmacılar kazanmak için oyun parkuruna çıkarken, oyunun ödülü de; dana pirzola, etli kuru fasulye, bademli yasemin pilavı, humus oldu. Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler oldu. Erkekler yarışında iki takım da 7-7 berabere kaldı. Son oyunda ise Adem'in sayısı ile erkekleri kazanan ünlüler takım oldu. En iyiler mücadelesine gidildi. Gönüllüler oyunu 2-1 önde götürdü, Sema'nın sayısı ile beraberlik geldi. Bayrak yarışında ise dokunulmazlık ünlülerin oldu. Murat Ceylan, 5 Mayıs akşamı gerçekleştirilen dokunulmazlığı Survivor tarihinde oynanan en çok oyun olarak açıkladı.

Nefes kesen mücadele sırasında Nisa ile eşleşen Merve Aydın, parkurda yaptığı ters bir hareket sonrasında bir anda yere yığıldı ve 'Aşilim koptu' diye çığlıklar atmaya başladı. İki takımdan da yarışmacılar Aydın'ın yanına koştu. Doktorların müdahalesi sırasında ise Merve'nin yanı sıra diğer yarışmacılar da gözyaşları içinde kaldı.

DOKTOR AÇIKLADI: AŞİLİNDE BİR KOPMA VAR EVET

Survivor Merve acı içinde, ''Anne sana söz verdim!'' şeklinde sözler sarf etti.

Doktor Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet.'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

'MERVE İÇİN SURVIVOR MACERASI SONA ERDİ'

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Tarihi bir oyun tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu. Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan sağlığımızıdan daha değerlisi yok. Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi.

Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi, Merve için Survivor macerası sona erdi. Bunu tahmin ettiğinizi biliyorum ama bir mucize var mı diye soruyorsanız böyle bir şey olmadı. Devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor.

'O DURUMDA BİLE 'OYUNU KAZANIN' DEDİ'

Batuhan çok derinden bir acı hissettiğini belirterek 'O durumda bil bana oyunu kazanın dedi. Ne oyunu! Gerçekten ağlamamak elde değil.' dedi.

'BİR KÖTÜ HABERİM DAHA VAR' DİYEREK ŞOKE EDEN GELİŞMEYİ DUYURDU

Ilıcalı bir kötü haberim daha var diyerek 'Gönüllüler takımından Perviz gözetim altındaydı. Çok garip bir şekilde sorunu aşildi. Doktorumuz kalıcı hasar olması durumundan dolayı yarışmaya devam edemeceğini söyledi. Perviz Survivor All Star'a devam edemeyecek.'
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