Madrid'de korkutan patlama!

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada patlama meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamada en az 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya''nın başkenti Madrid'de bir binada patlama yaşandı.17 KİŞİ YARALANDIBaşkent Madrid'de yenileme çalışmalarının devam ettiği 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Madrid Belediye Başkanı Jose LuisMartinez Almeida, patlamada 17 kişinin yaralandığını, yaralananlardan 1'inin durumunun ağır olduğunu, patlamanın nedeninin ise henüzbelirlenemediğini açıkladı.Almeida, "İtfaiye ekipleri binanın içinde daha fazla insan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.Madrid Acil Servis Sözcüsü Gema Martin ise, patlamanın meydana geldiği binanın yakınında bulunan okulun hasar görmediğini, dolayısıylaçocukların tahliye edilmesine gerek olmadığını belirtti.