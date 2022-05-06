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Madrid'de korkutan patlama!

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada patlama meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamada en az 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekleme: 6.05.2022 - 18:52 Güncelleme: 6.05.2022 - 18:53 / Editör: Ozge Selin
Madrid'de korkutan patlama!
İspanya''nın başkenti Madrid'de bir binada patlama yaşandı. 

17 KİŞİ YARALANDI
Başkent Madrid'de yenileme çalışmalarının devam ettiği 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis
Martinez Almeida, patlamada 17 kişinin yaralandığını, yaralananlardan 1'inin durumunun ağır olduğunu, patlamanın nedeninin ise henüz
belirlenemediğini açıkladı.

Almeida, "İtfaiye ekipleri binanın içinde daha fazla insan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Madrid Acil Servis Sözcüsü Gema Martin ise, patlamanın meydana geldiği binanın yakınında bulunan okulun hasar görmediğini, dolayısıyla
çocukların tahliye edilmesine gerek olmadığını belirtti.
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