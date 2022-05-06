İmamoğlu 30 bin takipçi kaybetti!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gün içerisinde 30 bine yakın Twitter takipçisini kaybetti. Son zamanlarda skandallarla sık sık gündeme gelen Ekrem İmamoğlu en yakınındaki isimlerden bile tepki görmeye başladı.Tartışma yaratan Karadeniz turu ve gazeteci ordusuna gelen eleştirilerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşandı.Açıklanan verilere göre İmamoğlu, 2 saatlik zaman diliminde 10 bini aşkın takipçi kaybetti.