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Elon Musk'tan flaş Twitter kararı!

Elon Musk, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından sonra Twitter'ın geçici CEO'su olacak.

Ekleme: 6.05.2022 - 18:35 Güncelleme: 6.05.2022 - 18:41 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'tan flaş Twitter kararı!
Milyarder girişimci Elon Musk'ın, ABD'li sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık teklifin ardından Twitter'ın geçici CEO'su olması bekleniyor.

Konuya yakın bir kaynak, satın alma anlaşması için fonu temin etmeye bir adım daha yaklaşan Musk'ın şirketi devralma işlemi tamamlandıktan sonra Twitter CEO'luğunu geçici olarak yapacağını belirtti.

Dünyanın en zengin insanı Musk, ayrıca ABD'li elektrikli araç şirketi Tesla Inc'in CEO'luk görevini sürdürüyor ve The Boring Company ile SpaceX adlı diğer iki girişimin yöneticiliğini yapıyor.

Musk'ın Twitter ile ilgilenmesinin onu Tesla'nın idaresinden alıkoyabileceği konusunda yatırımcıların endişelenmeleriyle elektrikli araç üreticisinin hisseleri dün akşam yüzde 8 düştü.

Öte yandan, Twitter'ın hisseleriyse dün yaklaşık yüzde 4 artışla 50.89 dolara çıkarak Musk'ın satın alma teklifindeki 54.20 dolarlık hisse fiyatına yaklaştı.
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