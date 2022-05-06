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CHP LGBT komisyonu kurdu!

Eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunan CHP, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ adı altında LGBT komisyonu kurdu. Komisyon, gerçekleştirdikleri ilk toplantıyı "Haklarımız ve yaşamlarımız için omuz omuza mücadeleye" sözleriyle duyurdu.

CHP LGBT komisyonu kurdu!
Ekleme: 6.05.2022 - 15:14 Güncelleme: 6.05.2022 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
CHP LGBT komisyonu kurdu!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Gençlik Kolları bünyesinde, daha önce duyurusunu yaptığı 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nu kurdu.

Komisyon ilk toplantısını da gerçekleştirdi. 'Gerçekleştirilen toplantıda yapacağımız çalışmalar için fikir alışverişinde bulunduk. Haklarımız ve yaşamlarımız için omuz omuza mücadeleye!' sözleriyle bu toplantıyı duyurdular.

CHP LGBT komisyonu kurdu!

'Cinsiyet eşitliği ideolojisi, kadının kadınla yaşamasını, erkeğin erkekle yaşamasını aile diye tanımlıyor.'

Kılıçdaroğlu'ndan eşcinsellere vaat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinsellere yönelik yasal düzenleme vaadinin ardından CHP'li belediyeler gaza basmış, birçok CHP'li belediye ‘Toplumsal Cinsiyet' adı altında LGBTİ'lerle ilgili adımlar atmaya başlamıştı.
CHP LGBT komisyonu kurdu!
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