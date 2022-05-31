Zihinsel engelli yaşlı kadına tekmeli saldırı!

Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı bir kadın, 'çocuk hırsızına' benzetildiği için saldırıya uğradı. Kadının gözyaşları içinde ve çaresizce etrafa baktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infiale neden oldu.

Gaziantep'te yaşayan Suriye uyruklu yaşlı bir kadın, kentteki bir 'çocuk hırsızına benzetildiği için' tekmeli saldırıya uğradı.Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.İnfiale neden olan videoyla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüşen gazeteci Esra Elönü, olayın detaylarını aktardı.Saldırganın uyuşturucu ve hırsızlıktan birçok suç kaydı olduğunu belirten Elönü, emniyet ve valiliğin çalışmaları sonucu söz konusu kişinin gözaltına alındığını ifade etti.Elönü, yaşlı kadının kaymakam tarafından evinde ziyaret edildiğini de sözlerine ekledi.