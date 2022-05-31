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TÜGEDEF’in kuruluş galası gerçekleştirildi!

Tüm Güzellik Uzmanları ve Eğitim Kurumları Federasyonu (TÜGEDEF) kuruluş galası 29 Mayıs Pazar günü Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi Balo Salonunda gerçekleştirildi.

Ekleme: 31.05.2022 - 18:37 Güncelleme: 31.05.2022 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
TÜGEDEF’in kuruluş galası gerçekleştirildi!
Tüm Güzellik Uzmanları ve Eğitim Kurumları Federasyonu (TÜGEDEF) kuruluş galası 29 Mayıs Pazar günü Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi Balo Salonunda gerçekleştirildi.

Federasyonu oluşturan derneklerin yönetici ve üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşen gecede federasyon yönetim kurulu genel başkanı Elif Şebnem Türe, 2007 yılından bu yana sektör içerisinde verdikleri mücadeleye, birlik halinde ve tek çatı altında devam edeceklerini, çözümlere çok daha kolay ve hızlı şekilde ulaşacaklarını dile getirdi.
Geceye katılan dernek yöneticileri ve sponsorlara plaket takdim edildi.

Katılımcılar DJ Uğur Yıldırım ve Türk pop müziği sanatçısı Soner Arıca'nın muhteşem konseri İle eğlence dolu bir gece yaşadı.
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