Tekmeli saldırıda yeni gelişme!

Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed'in yüzüne tekme atan Şakir Çakır'ın tutuklandığı bildirildi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tedavi gören Leyla Muhammed'i ziyaret etti. Davut Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve 'Leyla teyzemizi darp eden kişi tutuklandı.Hastaneye yatırılarak kontrolleri ve tedavisi başlatıldı. Eşim ve mesai arkadaşlarımızla birlikte teyzemizi ziyaret ederek Aziz milletimizin geçmiş olsun dileklerini ilettik. Zalimin karşısında mazlumun yanındayız' ifadelerini kullandı.Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, 26 Mayıs 2022 tarihinde 'kadın kılığına giren bir erkeğin çocuk kaçırdığı' yönünde gelen ihbarlarla ilgili olarak çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.Erkek olduğu öne sürülen şahsın Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed isimli kadın olduğu iddia edildi ancak Leyla Muhammed'in herhangi bir çocuk kaçırma olayına karıştığına dair bir bilgiye ulaşılmadı.Güvenlik güçleri, Leyla Muhammed'in oğlu Mahmud Muhammed'le temas kurdu ve anneyi oğluna teslim etti.27 Mayıs 2022 tarihinde bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden kadın kılığına giren kişilerin çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımlar yapıldığı öğrenildi.Bankta oturan bir kişinin darp edilme anlarına ait görüntülerin de kullanıldığı paylaşımlarda görüntüdeki kişinin 26 Mayıs 2022 tarihinde oğluna teslim edilen Leyla Muhammed olduğu tespit edildi.Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! Şakir Çakır gözaltına alındı | VideoLeyla Muhammed darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Leyla Muhammed'i darp eden kişinin Şakir Çakır olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.Şakir Çakır'ın; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, yaralama, 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet, yağma, Mala Zarar Verme, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu ve hakaret suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.Gaziantep Vali Yardımcısı ve Şahinbey Kaymakam Vekili Bülent Uygur'un da, darp edilen Şakir Çakır'ın evinde ziyaret ettiği öğrenildi.Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Leyla teyzemizi darp eden kişi tutuklandı. Hastaneye yatırılarak kontrolleri ve tedavisi başlatıldı. Eşim ve mesai arkadaşlarımızla birlikte teyzemizi ziyaret ederek Aziz milletimizin geçmiş olsun dileklerini ilettik. Zalimin karşısında mazlumun yanındayız' ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Masum bir insanı şiddet yoluyla hedef alanlara lanet olsun… Masum insanlara karşı nefreti kışkırtanlara lanet olsun. ' ifadelerini kullandı.