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Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine Bülent Turan’dan sert tepki: CHP bu şahsa neden sessiz

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'ın, Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesini hedef alarak, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri infiale neden oldu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü sözlere bir eleştiri de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. 'Siyasi ayıbın ötesinde ahlaksızlık' diyen Turan, "Sürekli ahlaki konularla gündem olan başkanın bu çirkin saldırısı, fikri ve söylemleri, CHP’nin hiçbir ilkesine takılmaz mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine Bülent Turan’dan sert tepki: CHP bu şahsa neden sessiz
Ekleme: 31.05.2022 - 13:23 Güncelleme: 31.05.2022 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine Bülent Turan’dan sert tepki: CHP bu şahsa neden sessiz
Mültecilere karşı ırkçı tutumu ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, bu kez de AK Partili kadın meclis üyesine yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

SİYASİ AYIBIN ÖTESİNDE AHLAKSIZLIK

Özcan'a yönelik tepkiler sürerken, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP'li Bolu Belediye Başkanının yaptığı, siyasi ayıbın ötesinde ahlaksızlıktır. Bu şahsın mültecilere ilişkin söylemlerini, eylemlerini görüyorduk. Daha önce de kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen çaresiz bir kadına söyledikleri halen hafızalardayken, şimdi de kadın belediye meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadeleriyle gündemde. Bunlar sadece, kamuoyuna yansıyanlar. Şehrin eminliği gibi bir görevde bulunan birinin kullandığı dil ve üslup böyle mi olmalı?" ifadelerini kullandı.


Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.' dedi.

SÜREKLİ AHLAKİ KONULARLA GÜNDEM

Bu dili, bu üslupsuzluğu Bolu'nun da hak etmediğini dile getiren Turan, şunları söyledi: "İcraatıyla gündem olamayan başkan, sürekli ahlaki konularla gündem. Koca CHP'nin ve sözüm ona bazı kadın hakları derneklerinin bu belediye başkanı sıfatı taşıyan şahsa neden sessiz kaldığını anlamış değiliz. Bolu Belediye Başkanının bu çirkin saldırısı, fikri ve söylemleri, CHP'nin hiçbir ilkesine takılmaz mı? Milletimiz de yargı da bu çirkinliğe gerekli cevabı verecektir diye düşünüyorum.
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