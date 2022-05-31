SGK'dan mağduriyetleri bitirecek 'Hasta Kabul' kararı! Milyonlar merakla bekliyordu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca kişiyi ilgilendiren özel hastanelerle ilgili kararı açıkladı. Buna göre kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul edilmesi şartını getirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aldığı kararla bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul edilmesi şartını getirdi.SGK ÖZEL HASTANELER İLE İLGİLİ KARARINI AÇIKLADISGK, 27 Mayıs'ta yayımladığı 'Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi' ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdi.Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu.YENİ UYGULAMA İLE TÜM BRANŞLARDA VATANDAŞA HİZMET VERİLECEKSGK'nın yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarında vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek.