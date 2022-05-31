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Meclis'te 'Semra Güzel' hamlesi! Vekilliği düşecek

AK Parti ve MHP grupları sürpriz bir hamleyle Meclis Genel Kurulu birleşimlerini, bir süredir yürütülen "müşahede" ile açma yöntemi yerine genel usul olan "yoklama" ile açma kararı aldı. Karar, PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin bu dönem içinde Meclis İçtüzüğü'nün "1 ayda toplam 5 birleşime katılmayan milletvekilinin üyeliği düşürülür" hükmü uyarınca düşürülmesi ve Meclis çalışmalarına katılma konusunda "isteksiz" davranan milletvekillerine uyarı niteliğinde bir hamle olduğu şeklinde yorumlandı.

Meclis'te 'Semra Güzel' hamlesi! Vekilliği düşecek
Ekleme: 31.05.2022 - 16:18 Güncelleme: 31.05.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Meclis'te 'Semra Güzel' hamlesi! Vekilliği düşecek
Edinilen bilgiye göre Meclis, bu sene gündemindeki önemli yasa tekliflerini görüştükten sonra Kurban Bayramı öncesi 7 Temmuz'da son birleşimini yaparak kapanacak.

Bu hafta Meclis'te görüşülecek Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin ardından Avukatlık Yasası, Müsilaj Yasası, Dezenformasyon Yasası, İstanbul Finans Merkezi ve 6. Yargı Paketi tekliflerinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

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KRİTİK HAMLE

Meclis kapanmadan hemen önce Cumhur İttifakı'nın aldığı kritik bir karar ise bugünkü birleşimde ilk kez uygulandı. 27. Dönem'de Genel Kurul birleşimlerinin, yoklama yerine "müşahede" ile açılması defacto bir uygulama olarak öne çıkmıştı. Alınan yeni kararla 7 Temmuz'a kadar tüm birleşimlerin "yoklama" ile açılması kararlaştırıldı.

Meclis İçtüzüğü'ne göre bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde beş birleşime katılmazsa üyeliği düşüyor. 7 Temmuz'a kadar Meclis Genel Kurulu 18 birleşim yapacak. Bu durumda önümüzdeki 18 birleşimin 5'ine mazeretsiz katılmayan milletvekilinin vekilliği düşürülecek.

"SEMRA GÜZEL" ADIMI

Karar, PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin bu dönem içinde Meclis İçtüzüğü'nün ilgili hükmü uyarınca düşürülmesi ve Meclis çalışmalarına katılma konusunda "isteksiz" davranan milletvekillerine uyarı niteliğinde bir hamle olduğu şeklinde yorumlandı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

İçtüzüğe göre bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkanlık Divanınca tespit ediliyor ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a gönderiliyor. Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre durumu inceliyor ve bir raporu hazırlıyor. Bu raporu görüşen Genel Kurul devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verirse, milletvekilinin üyeliği düşüyor. Üyeliğinin düşmesi istenen milletvekili isterse Karma Komisyon'da ve Genel Kurul'da kendisini savunabiliyor veya bir üyeye savundurtabiliyor. Oylama, Karma Komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından itibaren 24 saat geçmeden yapılamıyor.
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Meclis'te 'Semra Güzel' hamlesi! Vekilliği düşecek
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