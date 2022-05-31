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İngilizler bu kışı zorlu geçirecek! Altı milyon ev elektriksiz kalabilir

Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kesme olasılığı Avrupa ülkeleri için korkunç senaryoları da beraberinde getirdi. İngiliz basını Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzının durması halinde bu kış altı milyon kadar İngiliz hanesinin elektrik kesintisine maruz kalabileceğini yazdı.

Ekleme: 31.05.2022 - 12:02 Güncelleme: 31.05.2022 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
İngilizler bu kışı zorlu geçirecek! Altı milyon ev elektriksiz kalabilirThe Times, İngiltere'de yayımlanan bir rapora atıfta bulunduğu haberde Avrupa'yı bekleyen olasi bir enerji krizinde, ülkeyi bekleyen kesintileri yazdı. AB'nin artan talebi nedeniyle Norveç'ten doğalgaz ithalatının önümüzdeki kış yarıya düşebileceğini söyledi. İngiltere, toplam tedarikinin yaklaşık yarısını İskandinav ülkesinden satın alıyor. Birleşik Devletler ve Katar gibi büyük üreticilerden gelen sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarının da bu kış yarıya düşebileceği konusunda uyaran Birleşik Krallık hükümeti, yakıt tedariki için şiddetli küresel rekabete işaret etti.

Bu arada, iki ülke kendi taleplerini karşılamakta zorlandıkça, Hollanda ve Belçika'dan gelen enterkonnektörler de kışın kesilebilir.

KÖMÜR VE NÜKLEER SANTRAL ÇALIŞMA SÜRESİNİ UZATMA PLANI
Rus petrolünün ithalatını yıl sonuna kadar sona erdirme sözü veren İngiltere, şimdi kömür ve eskiyen nükleer santrallerinin ömrünü uzatarak elektrik arzını artırmaya çalışıyor.

Böylece, Somerset nükleer santrali Hinkley Point B'nin ömrü, 50 yıllık tesisin bu yaz hizmet dışı bırakılması planlarına rağmen 18 ay uzatılabilir. Rapora göre, ağır sanayi tesislerine gaz kullanmayı bırakmaları söylenebilirken, İngiltere'deki gazla çalışan elektrik santralleri sınırlı kaynakları korumak için kapatılabilir.

Bunun, hafta içi sabahları ve akşamları yoğun saatlerde İngiliz haneleri elektrik kesintilerine maruz kalmasıyla sonuçlanabileceği bildiriliyor.
Raporda, Rusya'nın AB'ye doğal gaz arzını tamamen kesmesi halinde, kesintilerin Aralık ayında başlayarak üç ay sürebileceği ve hem hafta içi hem de hafta sonu olabileceği belirtildi.
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