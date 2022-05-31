Galata'da kendini yaktı!

İstanbul Galata kulesinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kendini yaktı. Konuyla ilgili İstanbul valiliği tarafından açıklama yapıldı.

İstanbul Galata kulesinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi. O anları cep telefonu İle kayda alan bir vatandaş sosyal medya üzerinden paylaştı. Tüm vücudu alevler içinde kalan adam çevre esnafın müdehalesi ile söndürüldü. Vücudunda yanıklar olan şahsın hayati tehlikesi olduğu öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Konuyla ilgili İstanbul valiliğinden yapılan açıklama da; 'Bugün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P adlı şahıs, üzerine döktüğü yanıcı madde ile kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur.Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahsın üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevki sağlanmıştır.Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruştu başlatılmıştır' denildi.