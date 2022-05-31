  • USD: 16,39 - 16,42
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galata'da kendini yaktı!

İstanbul Galata kulesinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kendini yaktı. Konuyla ilgili İstanbul valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Ekleme: 31.05.2022 - 21:43 Güncelleme: 31.05.2022 - 21:44 / Editör: Ozge Selin
Galata'da kendini yaktı!İstanbul Galata kulesinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi. O anları cep telefonu İle kayda alan bir vatandaş sosyal medya üzerinden paylaştı. Tüm vücudu alevler içinde kalan adam çevre esnafın müdehalesi ile söndürüldü. Vücudunda yanıklar olan şahsın hayati tehlikesi olduğu öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Konuyla ilgili İstanbul valiliğinden yapılan açıklama da; 'Bugün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P adlı şahıs, üzerine döktüğü yanıcı madde ile kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahsın üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevki sağlanmıştır.
Şahsın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup, konuyla ilgili soruştu başlatılmıştır' denildi.
HDP'li Pervin Buldan ittifak ortağı Meral Akşener'e özendi!
CHP'li Aylin Nazlıaka: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu!
İttifak ortağından CHP'li belediyeye tepki!
İnlerine girildi! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi!
İbrahim Kalın: Sınırlarımızı korumak için kimseden izin alacak değiliz!
Provokatör yine iş başında! Taksimde toplandılar!
Bakan Çavuşoğlu imza attı! 'Türkiye' tescillendi!
PKK'da çözülme hızlandı! 3 örgüt mensubu teslim oldu!
Bakan Yanık'tan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki!
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu!
Mahkemeden Tunç Soyer’e kötü haber
Meclis'te 'Semra Güzel' hamlesi! Vekilliği düşecek
İYİ Partili Aytun Çıray'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri: Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor
Başkan Erdoğan Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle buluştu: En büyük küresel sağlık tehdidi
Kılıçdaroğlu grup toplantısında Demirtaş'a övgüler dizdi: Çok seviliyor
HDPKK'lı vekiller polise saldırdı! Köprüde Gezi provokasyonu yapmaya çalıştılar! Bakanlık harekete geçti
Pervin Buldan'dan muhalefete gözdağı: Operasyonlara karşı çıkmazsanız siz de sorumlu olursunuz
FETÖ soruşturmasında flaş gelişme! Kritik isim Fuat Avni ekibinden çıktı!
Muhalefete en güzel cevap İlyas Dede'den! 'Tayyip Erdoğan gelecek ben yerimde oturamam'
Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine Bülent Turan’dan sert tepki: CHP bu şahsa neden sessiz
Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak! Türkiye'den flaş açıklama!

Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak! Türkiye'den flaş açıklama!

Kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası!

Kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası!

Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu!

Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu!

DSÖ açıkladı! 1400'den fazla maymun çiçeği vakası görüldü!

DSÖ açıkladı! 1400'den fazla maymun çiçeği vakası görüldü!

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

Ayçiçeği savaşın etkisinde! Üretimi dünyada düşüyor Türkiye’de artıyor

Ayçiçeği savaşın etkisinde! Üretimi dünyada düşüyor Türkiye’de artıyor