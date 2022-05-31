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FETÖ soruşturmasında flaş gelişme! Kritik isim Fuat Avni ekibinden çıktı!

FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen ve ankesöre takılan eski vali yardımcısı İlhan Uran'ın "Fuat Avni" isimli hesabı kullanan ekipten olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 31.05.2022 - 13:56 Güncelleme: 31.05.2022 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün mülki idare yapılanmasında yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen ve ankesöre takılan eski vali yardımcısı İlhan Uran'ın, 'Fuat Avni' adlı Twitter hesabını 'kullanan ekipten olduğu ortaya çıktı. İzmir'deki 'askeri casusluk' soruşturmasında FETÖ mensuplarının sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin yargılanan Uran'ın Operasyonel ve kontörlü sabit hatlar ile mahrem imamlarla irtibata geçtiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 eski mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı verilirken, 55 eski mülki idare amirinin emniyete müracaat etmeleri tebliğ edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 42 eski mülki idare amirinin büfe, bakkal, market gibi halka açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edildi. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler de bulunduğu belirlenen mülki idare amirlerinin tamamının daha önceden görevden ilişiği kesildiği, bir kısmı hakkında da soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü, yeni deliller elde edildiği öğrenildi.

FETÖ soruşturmasında flaş gelişme! Kritik isim Fuat Avni ekibinden çıktı!

FUAT AVNİ'DEN VALİ YARDIMCILIĞINA
Gözaltı kararı verilen eski vali yardımcısı İlhan Uran'ın 'Fuat Avni' isimli Twitter hesabını kullanan ekibin içinde olduğu ortaya çıktı. Operasyonel ve kontörlü sabit hatlar ile mahrem imamlarla irtibata geçtiği tespit edilen Uran'ın, 'Askeri casusluk' soruşturması döneminde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı olduğu belirlendi. Uran, daire başkanlığı yaptığı dönemde makam odasına özel hat çektirerek dönemin bakanı dahil personellerin bilgisayarlarına erişim sağladı. Uran'ın verileri takip edip görmeyi sağlamak amacıyla kendisine adına 'domain-admin' aldığı bu sayede bilgisayarlarda yapılan her türlü işlemden bilgi sahibi olduğu belirlendi.

FETÖ soruşturmasında flaş gelişme! Kritik isim Fuat Avni ekibinden çıktı!

BYLOCK'CU KAYMAKAMLAR
Mülki idare yapılanması kapsamında gözaltı kararı verilen bir diğer kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu ise Ardahan Posof'ta görev yaptığı sırada imamların giyimlerine ilişkin 'paçoz' ifadesini kullanarak 'Ütüsüz pantolon giymenin din ile imanla ne ilgisi var? Köyde öğretmen grand tuvalet gezerken sen niye paçoz geziyorsun?' diye konuşmuştu. FETÖ'nün mülki idare yapılanmasında yer alan şüphelilerden İlhan Uran, Erzincan'ın Refahiye Kaymakamı Sedat Ateş ve Salıpazarı eski İlçe Kaymakamı İskender Çolak'ın 2 telefonunda Bylock tespit edildi.

3'Ü AKTİF GÖREVDE
Soruşturma kapsamında Muğla Valiliği Hukuk Müşaviri Ahmet Güneri, Şanlıurfa Valiliği Hukuk Müşaviri Mehmet Fatih Koca, Muş Valiliği Hukuk Müşaviri Mehmet Kocabey, kaymakam Abdullah Kadıoğlu, İçişleri Bakanlığı denetçisi Ahmet Altan, kaymakam Fatih Okumuş, Hamza Özer, Samsun Asarcık kaymakamı Hasan Günaydın, Muş Korkut kaymakamı Hasan Sadebıyık, kaymakam Mehmet Erdem, Muhammet Furkan Sancaktutar, Erzurum Karaçoban kaymakamı Serdar Demirhan, hukuk müşaviri Yıldıray Malgaç, vali yardımcısı Ali Doğan, kaymakam Coşkun Öztürk, Nusaybin kaymakamı Emrullah Temizkan, kaymakam İskender Çolak, İsmail Toprak,

Arhavi kaymakamı Kamil Güzel, kaymakam Mehmet Ali Gürbüz, Tunceli Mazgirt kaymakamı Menderes Topçuoğlu, mülkiye başmüfettişi Murteza Balcı, kaymakam Mustafa Serin, Bahçe kaymakamı Salih Kalkan, kaymakam Sedat Ateş, Vali Yardımcısı Ufuk Seçilmiş, Ankara Hukuk Müşaviri Yusuf Turhan, kaymakam Zihni Yıldızhan, Kırıkkale Bahışlı kaymakamı Ahmet Altun ve Batman Beşiri kaymakamı Sinan Aşçı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Ahmet Güneri, Mehmet Fatih Koca ve Mehmet Kocabey'in aktif görevde olduğu tespit edilirken, 12'sinin daha önce açığa alındığı, 17'sinin ise ihraç edildiği belirlendi.
FETÖ soruşturmasında flaş gelişme! Kritik isim Fuat Avni ekibinden çıktı!
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