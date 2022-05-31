Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Başkan Erdoğan açıklayacak...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşın aidat öder gibi ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacağız. Projeyi Cumhurbaşkanımız ağustos ayında açıklayacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "5 Haziran’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam’dan atacağı ilk adımla; “81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü”müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30’da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler" dedi.



Kurum'un açıklamaları şöyle:



"Vatandaşın aidat öder gibi ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacağız. Projeyi Cumhurbaşkanımız ağustos ayında açıklayacak.



Konut kira artışlarını TÜFE’ye endeksli yapmak zorundayız. Konut piyasasındaki darlıktan dünyada yaşanan enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var. Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır."



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