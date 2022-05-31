  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı! Başkan Erdoğan'a sunulacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ve asgari ücret 2022'in netleşmesinin ardından öncelikli gündemle ele alınan 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Ek gösterge düzenlemesi ile milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı artacak. Gelen son dakika haberine göre; Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 3600 ek gösterge toplantısı yapıldı. Ek göstergede dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.

3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı! Başkan Erdoğan'a sunulacak!
Ekleme: 31.05.2022 - 12:30 Güncelleme: 31.05.2022 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı! Başkan Erdoğan'a sunulacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ve asgari ücret 2022'in netleşmesinin ardından öncelikli gündemle ele alınan 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Ek gösterge düzenlemesi ile milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı artacak. Gelen son dakika haberine göre; Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 3600 ek gösterge toplantısı yapıldı. Ek göstergede dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI İÇİN MUTLU SON YAKIN

Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar tamamlandı.
FETÖ soruşturmasında flaş gelişme! Kritik isim Fuat Avni ekibinden çıktı!
Muhalefete en güzel cevap İlyas Dede'den! 'Tayyip Erdoğan gelecek ben yerimde oturamam'
Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine Bülent Turan’dan sert tepki: CHP bu şahsa neden sessiz
Bakan Nebati 'Anadolu 500 Ödül Töreni'nde iş insanlarına seslendi: Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz
Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi AB'ye şikayet etti
TİP'li milletvekillerinden köprüde provokatif eylem! Görevini yapan polislere saldırdılar...
3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı! Başkan Erdoğan'a sunulacak!
CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi
Selçuk Bayraktar uluslararası basında Türk SİHA'larını anlattı: Artık tüm dünya Bayraktar TB2 müşterisi
Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Başkan Erdoğan açıklayacak...
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Van'daki skandal konuşmasına sert tepki: Teröristlere uzatılan zeytin dalıdır
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj!
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz öncesi eski MİT'çiyle bir araya geldiği ortaya çıktı!
6'lı masadan yeni harekata itiraz: Önce bizi ikna edin
Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!
Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı
İstoç mevkiinde bir İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi!
İstanbul'da 26 adrese uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı var
38 ilde dev 'Miras' operasyonu! Son yılların en büyük baskını! Yüzlerce gözaltı var...
Türkiye'den Schengen vizesi hamlesi! Rapor hazırlandı

Türkiye'den Schengen vizesi hamlesi! Rapor hazırlandı

Bir köyü sevince boğan iddia! Su kuyusundan petrol fışkırdı!

Bir köyü sevince boğan iddia! Su kuyusundan petrol fışkırdı!

SGK'dan mağduriyetleri bitirecek 'Hasta Kabul' kararı! Milyonlar merakla bekliyordu

SGK'dan mağduriyetleri bitirecek 'Hasta Kabul' kararı! Milyonlar merakla bekliyordu

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!