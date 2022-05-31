3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı! Başkan Erdoğan'a sunulacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ve asgari ücret 2022'in netleşmesinin ardından öncelikli gündemle ele alınan 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Ek gösterge düzenlemesi ile milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı artacak. Gelen son dakika haberine göre; Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 3600 ek gösterge toplantısı yapıldı. Ek göstergede dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği ve asgari ücret 2022'in netleşmesinin ardından öncelikli gündemle ele alınan 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Ek gösterge düzenlemesi ile milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı artacak. Gelen son dakika haberine göre; Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 3600 ek gösterge toplantısı yapıldı. Ek göstergede dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI İÇİN MUTLU SON YAKINÖğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis başta olmak üzere milyonlarca memurun merakla beklediği 'Ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar tamamlandı.