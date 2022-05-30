Ukrayna duyurdu: Ruslar Nikolayevka'dan çekildi!

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.Açıklamada, Herson bölgesinde Nikolayevka yerleşim yerinde şiddetli çatışmalar çıktığı, Rus güçlerinin bu çatışmada ağır kayıplar verdiği ve bu nedenle çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.Öte yandan Rus ordusunun, Dnipro bölgesindeki Slobojankiy yerleşimi yönünde saldırıya hazırlanmaya devam ettiği aktarıldı.