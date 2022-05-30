  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Seyir halindeki araba alev alev yandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında seyir halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Araç sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtardığı otomobil, itfaiye ekipleri gelene kadar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 30.05.2022 - 17:27 Güncelleme: 30.05.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Seyir halindeki araba alev alev yandı!Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında seyir halindeki otomobil yanmaya başladı.

Seyir halindeki araba alev alev yandı!

BİR ANDA ALEV ALDI
Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat Çevreyolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Demir'in kullandığı 15 AE 374 plakalı otomobil, Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda kumyolu kavşağındaki trafik lambalarına geldiği sırada yanmaya başladı.

Seyir halindeki araba alev alev yandı!

SÜRÜCÜ ARAÇTAN İNEREK UZAKLAŞTI
Motor bölümünden alevlerin yükselmesiyle birlikte araç sürücüsü araçtan inerek uzaklaşırken, alevler kısa sürede büyüdü.

Seyir halindeki araba alev alev yandı!

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta konuştu
MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına sert uyarı!
Müsilaj ve imar kanunu mecliste! Görüşmeler sürüyor .
ABD Başkanı Biden yalanladı: Ukrayna'ya uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz
Macaristan'dan AB'ye sert tepki: ''Çocuk oyuncağına çevirdiniz!''
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Fatih Dönmez: 'Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor'
AK Parti MYK toplandı
Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye detayı...
Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu
RTÜK'ten FOX TV, Tele 1, KRT, Halk TV, Flash Haber TV'ye para cezası! Selçuk Tepeli'nin bardak fırlatma şovuna ceza kesildi
Azra Gülendam Haytaoğlu’nu parçalara ayırmıştı: Katil Mustafa Murat Ayhan'ın cezası açıklandı!
CHP'li Tunç Soyer’den bir skandal daha! Depremzedeleri kapı dışarı ediyor
Gaziantep'teki canlı bombanın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Aile' detayı dikkat çekti
Ayasofya için flaş karar! Bakan Ersoy: Çok ciddi
Başkan Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki: Faşist ve darbeci zihniyetin yansıması...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi! Toplu ulaşım, sağlık kuruluşları...
CHP'li belediyedeki skandal büyüyor: Rüşvet için akılalmaz bahaneler
Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu’na zehir zemberek sözler! 'İflah olmayacak bu adam'
10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Meteoroloji'den mevsim normali uyarısı! Yaz etkisi aktif...

Meteoroloji'den mevsim normali uyarısı! Yaz etkisi aktif...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz! Tarih yeniden yazılıyor! Helenistik döneme ait...

Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer'i konuştu

Kim Milyoner Olmak İster? ekrana kilitledi! Türkiye liseli İdil Aybala Esmer'i konuştu

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...

Türkiye satılan en güncel elektrikli otomobil fiyatları...