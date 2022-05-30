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Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!

Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Başkan Erdoğan müzakerelerin sürmesi için çaba sarfettiklerini ifade etti.

Ekleme: 30.05.2022 - 21:17 Güncelleme: 30.05.2022 - 21:34 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini belirten Başkan Erdoğan, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler'in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da evsahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmede ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Suriye'de PKK'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, terörden arındırılmış bölge vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE VURGUSU
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Başkan Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

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