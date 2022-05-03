Sincar'a Bağdat operasyonu

Irak ordusu, Sincar'da terör örgütü PKK'ya bağlı sözde ‘Şengal Direniş Birlikleri'ne karşı hava saldırısı düzenledi. Örgüte ait iletişim merkezi vuruldu. Irak zırhlı birlikleri de PKK'nın kontrol noktalarını imha etti.

Terör örgütü PKK'ya bağlı sözde Şengal Direniş Birlikleri (ŞDB) ile bölgede bulunan Irak Ordusu arasında Pazar akşamı başlayan çatışmalar dün de devam etti. Yerel kaynaklar, Sincar'ın Sinune bölgesindeki çatışmaların PKK'nın üs kurarak yuvalandığı Bab Silo'da başladığını belirtti. Terör örgütü tarafından kurulan yol kontrol noktaları Irak Ordusu tarafından yıkıldı.



IRAK: PKK'YI İSTEMİYORUZ



Irak ordusu, tanklar ve zırhlı birlikleri ile 26 Nisan'da bölgeye konuşlandırıldı. Iraklı üst düzey askeri temsilciler 30 Nisan'da 'bölgede PKK varlığını istemedikleri' yönünde açıklama yaptı. Yerel Yayın organlarının iddiasına göre PKK'lı teröristlerin bölgedeki bazı Iraklı askerleri kaçırması sonrasında ise zırhlı birlikler Sincar'a girdi.



KESKİN NİŞANCILAR VURULDU



Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Bas News haber sitesi, PKK'lı grupların çatışma öncesinde bölgedeki Iraklı askerlerin hareketine de engel olduğunu iddia etti. Irak'tan yayın yapan Shafak News haber sitesi de Irak Ordusu'nun Şengal'daki PKK iletişim merkezini havadan bombaladığını yazdı. Site, Irak ordusunun PKK'lı üç keskin nişancıyı da öldürdüğünü duyurdu.



EZİDİ LİDER: BAĞDAT KARARLI



Irak Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri Haydar Şeşo, çatışmaların devam ettiğini belirterek, "Irak ordusu, bu kez terör örgütü PKK'yı Sincar sınırında barındırmama konusunda kararlı" dedi. Şeşo, "PKK Sincar Dugire Kampı'nda Irak ordusu ile girdiği çatışmada yenildi ve bölgedeki yerlerini boşaltmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı. PKK'nın bölgedeki varlığının hizmetleri engellediğini kaydeden Ezidi Lider, "PKK'dan isteğimiz bölgede güvenliğin sağlanabilmesi için Sincar'ı boşaltmasıdır" diye konuştu.