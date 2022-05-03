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Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de devam etti. Erdoğan; Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor!
Ekleme: 3.05.2022 - 18:48 Güncelleme: 3.05.2022 - 19:05 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor!
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YOĞUN BAYRAM DİPLOMASİSİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi,

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan'ın bayram diplomasisi devam ediyor!
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