TSK'dan Ege'de güç gösterisi! Efes 2022 nefes kesecek!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan 'Efes 2022 Tatbikatı' başladı.Birinci safha olan 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nın tamamlanmasıyla 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi.Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikat, haziranın ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti ile tamamlanacak. Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan Efes 2022'de TSK unsurları ile toplam 10 binden fazla personelin yer alması planlanıyor.Tatbikata 2016'da 8, 2018'de 20 ülke katılırken, bu yıl 37 ülkenin katılacağı Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliği taşıyor.İtalyan fırkateyni, Libya Deniz Kuvvetlerine ait hücum botun yanı sıra birçok unsurun görev alacağı tatbikatta ABD Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Ch-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlar ve bir çıkarma gemisi de yer alacak. Tatbikatta, jenerik senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilecek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulacak.Özel Kuvvet Harekatı'nın da yapılacağı Efes 2022'de, gemiden hedefe manevra, havadan ikmal, muharebe arama kurtarma, meskun mahal yetenekleri de sergilenecek.Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini 20’den fazla ülkeden savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının takip etmesi bekleniyor.