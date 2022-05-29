PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakanlandı!

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından sınırda gözaltına alınan PKK zanlısı H.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.PKK zanlısı H.E, 3 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı.