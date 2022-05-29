ODTÜ bahar şenliklerinde PKK propagandası: Suç dosyaları kabarık çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bahar şenliklerinde terör örgütü PKK’nın propagandasını yapıldı. Ankara TEM Şube Müdürlüğü, terör örgütü lehine slogan attıkları ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar ile yasadışı pankart açan 16 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasadışı yayın ve örgütsel dokümana el konurken gözaltına alınan şüphelilerin suç dosyasını hayli kabarık olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü, ODTÜ' de düzenlenen bahar şenliğinde gerçekleşen yürüyüş esnasında terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü lehine slogan atan ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar ile yasadışı pankart açan kişileri video ve fotoğraf analiz çalışmaları neticesinde 16 şüphelinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasadışı yayın ve örgütsel dokümana el koydu.SUÇ DOSYALARI KABARIKYapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerden sadece 2'sinin ODTÜ öğrencisi olduğu, 4 şüphelinin daha önce Silahlı 'Terör Örgütü Üyesi Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından, 2 şüphelinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görev Yaptırmamak İçin Direnmek' suçlarından, 2 şüphelinin 'Kasten Yaralama ve Tehdit Suçlarından' adli işlem kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.