  • USD: 16,35 - 16,38
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Manisa’da kaza: 4 ölü! Sürücü hakkında şok detaylar!

Korkunç kaza Manisa Kula'da meydana geldi. 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Sürücü hakkındaki detaylar ise şoke etti…

Ekleme: 29.05.2022 - 11:58 Güncelleme: 29.05.2022 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Manisa’da kaza: 4 ölü! Sürücü hakkında şok detaylar!Kahreden kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara D-300 Karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi.

MANİSA'DA KORKUNÇ KAZA!

Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı otomobille, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk'ün (31) kullandığı 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.

Manisa’da kaza: 4 ölü! Sürücü hakkında şok detaylar!

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

MANİSA'DAKİ KAZADA 4 ÖLÜ!

Kazada Öztürk'ün aracında yolcu olarak bulunan İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58), Emir Öztürk (41) ve Burakcan Öztürk'ün (22) yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Manisa’da kaza: 4 ölü! Sürücü hakkında şok detaylar!

Ağır yaralanan otomobil sürücüleri H.Y. ve İbrahim Öztürk'ü yaptıkları müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa’da kaza: 4 ölü! Sürücü hakkında şok detaylar!

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

4 kişinin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü H.Y.'nin 0.23 promil alkollü olduğu belirlendi.

Manisa’da kaza: 4 ölü! Sürücü hakkında şok detaylar!

Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor!
CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı telefon kayıtlarına yansıdı! Parayı bölüşemediler
Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde
Başkan Zeydan Karalar 'Çukurova'ya fark katacak' dedi kendi villasına kattı
Hükümet kolları sıvadı! Vatandaşa ucuz konut hamlesi!
CHP ve HDP el ele Aynur Doğan konserinde!
CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nde skandal! Kanal suyu kırmızı akıyor!
İYİ Parti'li belediye başkanın algı operasyonu çöktü!
Putin'den Avrupalı liderlere 'buğday' şantajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı!
FETÖ'cü Enes Kanter ile ilgili re'sen soruşturma açıldı!
Fuat Oktay müjdeyi verdi! Karadeniz’den çıkarılan gaz mutfaklarda...
Bakan Nebati: İstanbul için gerekli her adım atılacak!
Valilik'ten kritik uyarı! Toplu taşıma kullanmayın!
Saflar netleşti! CHP, Demirtaş ve Kavala kol kola!
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST'te böyle seslendi: Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir...
Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST etkinliğinde önemli mesaj: Bize düşen durmadan çalışmaktır
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Erdoğan sadece barışın sağlanmasından yana
Mansur Yavaş resmen itiraf etti! 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' diyen vatandaşa 'İnşallah' dedi...
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya bir darbe daha! 18 terörist etkisiz hale getirildi
Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG'dan: Kusursuz şekilde tamamladık

Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG'dan: Kusursuz şekilde tamamladık

Google yetkilileri masaya oturuyor! Mecliste görüşülecek!

Google yetkilileri masaya oturuyor! Mecliste görüşülecek!

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!