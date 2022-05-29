Manisa’da kaza: 4 ölü! Sürücü hakkında şok detaylar!

Kahreden kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara D-300 Karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi.MANİSA'DA KORKUNÇ KAZA!Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı otomobille, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk'ün (31) kullandığı 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.MANİSA'DAKİ KAZADA 4 ÖLÜ!Kazada Öztürk'ün aracında yolcu olarak bulunan İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58), Emir Öztürk (41) ve Burakcan Öztürk'ün (22) yaşamını yitirdiğini belirlendi.Ağır yaralanan otomobil sürücüleri H.Y. ve İbrahim Öztürk'ü yaptıkları müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.SÜRÜCÜ ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI4 kişinin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü H.Y.'nin 0.23 promil alkollü olduğu belirlendi.Hastanede tedaviye alınan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.