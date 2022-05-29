Kilisede izdiham! Yiyecek dağıtımı sırasında 31 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'daki Rivers eyaletindeki bir kiliside yiyecek dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda 32 kşii hayatını kaybetti. Olay nedeniyle pek çok kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde Port Harcourt kentindeki Kings Assembly kilisesinde ihtiyaç sahipleri için yardım etkinliği düzenlendi. Yemek dağıtımı sırasında çıkan izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kilisede yaşanan izdihamın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN AÇIKLAMARivers eyaleti Polis Sözcüsü Grace Iringe-Koko bugün sabah erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye geldiğini belirterek, "Kapının kapalı olmasına rağmen kalabalık zorla içeri girmeye çalıştı ve izdiham çıktı" dedi.ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUKÖlenlerin çoğu çocuk. Eyalet polis sözcüsünden yapılan açıklama dağıtımın henüz başlamadan insanların kapıları zorlayıp kırması sonucu izdihamın yaşandığı ifade edildi.