Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Büyükşehirler dahil birçok noktada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yurt genelinde yeni haftada ise hava biraz serinlese de yaz etkisini göstermeye devam edecek.Salı ve çarşamba günü sağanak yağmur alacak iller için uyarılar gelirken kıyı şeridindeki iller için de artık yaz sıcaklıkları seyri başlıyor. 30 ve üzeri sıcaklıklar normalleşecek. İşte Meteoroloji'nin hava tahmin raporları ve İstanbul, Ankara, İzmir'e yapılan hava durumu uyarılarıBUGÜN HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALİNİ 12 DERECE GEÇTİSerin ve yağışlı havanın ardından, sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde ölçüldüğü bir hafta sonu yaşanıyor.HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAKYeni haftaya girilirken haftalık hava durumu tahminlerine göre ise hava sıcaklığı mevcuda göre düşüşe geçecek olsa da beklenti yine de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde kalması.SON DAKİKA | BÖLGELERDE HAVA DURUMUHafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 'Pazartesi günü İç Anadolu'nun kuzeyinde İç Ege'de ve Göller Yöresi'nde, salı günü de İç Anadolu'nun kuzeyinde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Rüzgar da özellikle Güney Ege'de ve iç bölgelerimizde 40 ila 60 kilometre lodostan kuvvetli olarak esecek.' değerlendirmesini yaptı.ANKARA HAVA DURUMU: Ankara'da salı ve çarşamba sağanak bekleniyorÜç büyük ilde aşırı sıcak hafta sonunun ardından birkaç derecelik düşüşler görülecek.İSTANBUL VE İZMİR HAVA DURUMUMacit, İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:'İstanbul'da hava sıcaklığının önümüzdeki hafta ortasına doğru 29-30 dereceler civarında seyretmesini bekliyoruz. Ankara'da pazartesi yağışımız yok. Salı ve çarşamba yerel gök gürültülü sağanak var.Sıcaklığın da 29-30 dereceler dolayında seyretmesini bekliyoruz. İzmir'de önümüzdeki günlerde yağış beklentimiz yok, hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak.'İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİEDİRNE °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 35°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutluA.KARAHİSAR °C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 37°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°CParçalı bulutluMANİSA °C, 38°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 34°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 29°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 34°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluBOLU °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 36°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 22°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve az bulutluAMASYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluGÜMÜŞHANE °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORDU °C, 22°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık