Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...
29 Mayıs itibarıyla Meteoroloji'den önemli sıcaklık ve yağış tahminleri geldi. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yeni haftada ise hava biraz serinlese de yaz etkisini göstermeye devam edecek. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara için hava durumu tahminleri netleşti. İşte 7 günlük hava durumu tahminleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları
Büyükşehirler dahil birçok noktada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yurt genelinde yeni haftada ise hava biraz serinlese de yaz etkisini göstermeye devam edecek.
Salı ve çarşamba günü sağanak yağmur alacak iller için uyarılar gelirken kıyı şeridindeki iller için de artık yaz sıcaklıkları seyri başlıyor. 30 ve üzeri sıcaklıklar normalleşecek. İşte Meteoroloji'nin hava tahmin raporları ve İstanbul, Ankara, İzmir'e yapılan hava durumu uyarıları
BUGÜN HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALİNİ 12 DERECE GEÇTİ
Serin ve yağışlı havanın ardından, sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde ölçüldüğü bir hafta sonu yaşanıyor.
HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK
Yeni haftaya girilirken haftalık hava durumu tahminlerine göre ise hava sıcaklığı mevcuda göre düşüşe geçecek olsa da beklenti yine de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde kalması.
SON DAKİKA | BÖLGELERDE HAVA DURUMU
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 'Pazartesi günü İç Anadolu'nun kuzeyinde İç Ege'de ve Göller Yöresi'nde, salı günü de İç Anadolu'nun kuzeyinde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Rüzgar da özellikle Güney Ege'de ve iç bölgelerimizde 40 ila 60 kilometre lodostan kuvvetli olarak esecek.' değerlendirmesini yaptı.
ANKARA HAVA DURUMU: Ankara'da salı ve çarşamba sağanak bekleniyor
Üç büyük ilde aşırı sıcak hafta sonunun ardından birkaç derecelik düşüşler görülecek.
İSTANBUL VE İZMİR HAVA DURUMU
Macit, İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:
'İstanbul'da hava sıcaklığının önümüzdeki hafta ortasına doğru 29-30 dereceler civarında seyretmesini bekliyoruz. Ankara'da pazartesi yağışımız yok. Salı ve çarşamba yerel gök gürültülü sağanak var.
Sıcaklığın da 29-30 dereceler dolayında seyretmesini bekliyoruz. İzmir'de önümüzdeki günlerde yağış beklentimiz yok, hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak.'
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık