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Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

29 Mayıs itibarıyla Meteoroloji'den önemli sıcaklık ve yağış tahminleri geldi. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yeni haftada ise hava biraz serinlese de yaz etkisini göstermeye devam edecek. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara için hava durumu tahminleri netleşti. İşte 7 günlük hava durumu tahminleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları

Ekleme: 29.05.2022 - 10:29 Güncelleme: 29.05.2022 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...
Büyükşehirler dahil birçok noktada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yurt genelinde yeni haftada ise hava biraz serinlese de yaz etkisini göstermeye devam edecek.

Salı ve çarşamba günü sağanak yağmur alacak iller için uyarılar gelirken kıyı şeridindeki iller için de artık yaz sıcaklıkları seyri başlıyor. 30 ve üzeri sıcaklıklar normalleşecek. İşte Meteoroloji'nin hava tahmin raporları ve İstanbul, Ankara, İzmir'e yapılan hava durumu uyarıları

BUGÜN HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALİNİ 12 DERECE GEÇTİ

Serin ve yağışlı havanın ardından, sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde ölçüldüğü bir hafta sonu yaşanıyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK

Yeni haftaya girilirken haftalık hava durumu tahminlerine göre ise hava sıcaklığı mevcuda göre düşüşe geçecek olsa da beklenti yine de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde kalması.

SON DAKİKA | BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 'Pazartesi günü İç Anadolu'nun kuzeyinde İç Ege'de ve Göller Yöresi'nde, salı günü de İç Anadolu'nun kuzeyinde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Rüzgar da özellikle Güney Ege'de ve iç bölgelerimizde 40 ila 60 kilometre lodostan kuvvetli olarak esecek.' değerlendirmesini yaptı.

ANKARA HAVA DURUMU: Ankara'da salı ve çarşamba sağanak bekleniyor

Üç büyük ilde aşırı sıcak hafta sonunun ardından birkaç derecelik düşüşler görülecek.

İSTANBUL VE İZMİR HAVA DURUMU

Macit, İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

'İstanbul'da hava sıcaklığının önümüzdeki hafta ortasına doğru 29-30 dereceler civarında seyretmesini bekliyoruz. Ankara'da pazartesi yağışımız yok. Salı ve çarşamba yerel gök gürültülü sağanak var.

Sıcaklığın da 29-30 dereceler dolayında seyretmesini bekliyoruz. İzmir'de önümüzdeki günlerde yağış beklentimiz yok, hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak.'

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık
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