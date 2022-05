Haksız fiyat artışlarına sıkı denetim!

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Alo 175 Çağrı Merkezi'nde, tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm yolları sunuluyor. Uyuşmazlıkların çözülmesi noktasında tüketicilere başvurmaları gereken yerle ilgili de bilgi veriliyor. Alo 175 Çağrı Merkezi ile tüketiciler; satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili yaşadığı sorunların yanı sıra, insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından da risk taşıyan ürünler hakkında bilgi alarak, yaşadıkları sorunları iletebiliyor.5 AYDA 121 BİN 684 ÇAĞRIYA CEVAP VERİLDİ17 personelin 24 saat esasına göre çalıştığı çağrı merkezinde geçen yıl günde ortalama 1300 çağrı yanıtlanarak, toplam 476 bin 650 çağrıya cevap verildi. Bu yılın ilk 5 ayında ise günde ortalama bin çağrı yanıtlandı ve toplam 121 bin 684 çağrıya cevap verildi. Her bir çağrının cevaplanma süresi yaklaşık 2 dakika 10 saniye sürdü. Gelen ihbar ve şikayetlerin büyük bölümü ayıplı mal ve hizmetler, haksız fiyat artışları, mesafeli satışlar, abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmet alanlarında oldu. Haksız fiyat artışları ile ilgili şikayetler ayrıca 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren 'e-Devlet Haksız Fiyat Artış Başvuru Sistemi' üzerinden de yapılabiliyor.'ŞİKAYETLER HANGİ ALANDA SORUN OLDUĞUNU BİLDİRİYOR'Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, 'Alo 175 Çağrı Merkezi'nin vatandaşların günlük karşılaştığı sorunlar ile ilgili bilgi alabileceği, yasal haklarını nasıl takip edecekleri konusunda bilgi alabilecekleri bir hat olduğunu söyledi. Dilber, gelen ihbar ve şikayetlere ilişkin, "Çoğunlukla, fiyat artışları söz konusu, abonelik sözleşmeleri, ayıplı mal ve ayıplı hizmet çağrıları geliyor. İhbar bizim için aynı zamanda bir denetim kaynağıdır. Hangi alanda şikayetler yoğunlaşıyorsa, biz bakanlık olarak bir aksiyon alıyoruz. Örneğin; abonelik sözleşmeleri alanında ciddi bir şikayet yoğunluğu varsa biz bir taraftan denetimler yapmak sureti ile idari yaptırımlar uyguluyoruz, kaldı ki bizim cezalarımız çok yüksek. Gelen şikayetler hem firmaların otokontrolünü sağlamaya yardımcı olurken, bir taraftan da bizim hangi alanlara fokuslanmamız gerektiğini, bizi yönlendirdiğini bilmenizi isterim. Bu şikayetler, hangi alanda sorun olduğunu aynı zamanda bize bildiriyor" dedi.NOKTA ATIŞI İHBARLARA ANINDA DENETİMAvni Dilber, haksız fiyat artışları ile ilgili nokta atışı şeklinde gelen ihbar ve şikayetler üzerine anında denetim yapıldığını kaydederek, "2018 yılından beri fiyat artışı ile ilgili başvurular gelebiliyor. İhbarların çoğu sonuç doğurucu olmayabiliyor. Başvurular buraya e-Devlet üzerinden yönlendiriliyor. Haksız fiyat artışı varsa yaptırıma bağlanıyor. Yaptırımlar idari para cezası şeklinde. Biz bütün dosyaları değerlendiriyoruz. Haksız bir fiyat artışı varsa bunun cezasını veriyoruz. e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor. Tabii bizim kurumlarımızı biliyorsa doğrudan da başvurabilir" diye konuştu.'KURULDA İNCELEME YAPILARAK YAPTIRIM UYGULANIYOR'Dilber, özellikle marketlerle ilgili gelen şikayetlerde anında aksiyon aldıklarını ifade ederek, "Az önce yolda gelirken bir mesaj geldi. İl müdürlüğümüze yönlendirdik. İl müdürümüz hemen ekibi yolluyor. Nokta atışı gelen ihbarlarda anında ekip oraya giderek, tespitini yapıyor. 'Ben falan markete gittim ürün aldım, fiyatı şöyleydi, böyle olmuş', ya da 'şu markette raf fiyatı ile kasa fiyatı farklıydı', bu tür durumlarda hangi ildeyse, o il ekiplerine bunu gönderiyoruz. Ekipler tutanağını tutuyor, haksız fiyat artışı ile ilgiliyse bakanlığımıza gönderiyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda detaylı inceleme yapılarak, yaptırım uygulanıyor. Bu her zaman böyle olmuyor. Bazen çok somut durumlar vardır, bu durumda biz direkt gereğini yapıyoruz. Fiyat etiketi ile ilgili bir sorun olduğunda il müdürlüğü ekiplerimiz bunun cezasını tespit edip verebiliyor. Ama fiyat artışı ile ilgili durum için sonuçta bir kurul var. Özellikle son zamanlarda devletimizin aldığı bazı tedbirler var. KDV indirimleri gibi, bunu gerçekten tacir yansıtmış mı, yoksa daha önceden fiyatı yükseltip indirim yapmış gibi mi davranmış, bu durumlar tespit edildiğinde yaptırım uygulamaktan geri durmuyoruz açıkçası" diye konuştu.'VATANDAŞIMIZ HAKKINI ARAMAKTAN ÇEKİNMESİN'Avni Dilber, "Devlet böyle bir merkez kurmuş. Vatandaş hakkını aramaktan çekinmesin. Çünkü çok kolay. Hakkını aradığı zaman haksızlıklar azalacaktır. Haksızlıkların azalması için lütfen hakkınızı arayın. Vatandaşlarımız, bizlere, buraya lütfen ulaşsınlar" ifadelerini kullandı.