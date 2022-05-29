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Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'den NATO hazımsızlığı! Times dergisine ağladı: İzin vermeyin

Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'den yeni bir skandal daha geldi. Türkiye düşmanı Kanter, dün Başkan Erdoğan'ın posterine bastığı hadsiz bir video paylaşmıştı. Kanter'n şimdi de NATO hakkında Time dergisine ağladığı ortaya çıktı. Kanter, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin" başlıklı yazısında, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürdü.

Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'den NATO hazımsızlığı! Times dergisine ağladı: İzin vermeyin
Ekleme: 29.05.2022 - 13:34 Güncelleme: 29.05.2022 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'den NATO hazımsızlığı! Times dergisine ağladı: İzin vermeyin
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine devam ediyor.

Her fırsatta Türkiye yi hedef alan Kanter, Time dergisindeki yazısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik ihtimalleri üzerinden karalama kampanyasına girişti.

HAİN ÇAĞRI: "ERDOĞAN'IN NATO'YU SİNDİRMESİNE İZİN VERMEYİN"
Kanter, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin" başlıklı yazısında, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürdü.

Türkiye, bu ülkelerden terör örgütleriyle aralarına mesafe koymasını yüksek sesle dile getiriyor.

Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'den NATO hazımsızlığı! Times dergisine ağladı: İzin vermeyin

İSVEÇ FİNLANDİYA'YI SAVUNDU
Söz konusu yazıda açıkça İsveç ve Finlandiya'yı savunduğu görülen FETÖ'cü Kanter, "Daha güvenli bir dünya arayışıyla NATO'ya katılmaya çalışıyorlar." dedi.

NATO KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ KARALAMA ÇABALARI
Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayıcı sözler sarf ederek, "NATO'nun bu tür talepleri kabul etmemesi gerektiğini ne kadar vurgulasam az." ifadesini kullandı.

NATO konusunda Türkiye karşıtı görüşlerini sürdüren Kanter, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerden Ankara'nın karşısında "birlik olmasını" istedi.

FETÖ'CÜ ENES'TEN OSLO'DA ÇİRKİN HAREKET
Enes Kanter, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı bir video paylaştı. Kanter'in skandal paylaşımına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'den NATO hazımsızlığı! Times dergisine ağladı: İzin vermeyin

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in, ailesi onu reddettikten sonra ABD vatandaşı olarak Freedom soyadını alan manevi oğlu Enes (Kanter) Freedom, Norveç'te Human Rights Foundation (HRF) tarafından organize edilen sözde Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında gerçekleştirilen kampanyayı bahane ederek çirkin bir paylaşım yapmaktan çekinmedi.

Açıklamaları ve eylemleriyle Türkiye düşmanlığı sergileyen FETÖ'cü Enes Kanter, etkinlikte bulanan Erdoğan'ın fotoğrafının basılı olduğu kartona basarak bir video çekti.

Hain FETÖ'cünün bu videoyu paylaşmasının ardından dünyanın birçok bölgesinden Kanter'e tepki yağdı.
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Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'den NATO hazımsızlığı! Times dergisine ağladı: İzin vermeyin
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