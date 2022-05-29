  • USD: 16,35 - 16,38
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünya diken üstünde: Bir ülkeye daha sıçradı

Meksika'da ilk kez maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edildiği bildirildi.

Ekleme: 29.05.2022 - 16:44 Güncelleme: 29.05.2022 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Dünya diken üstünde: Bir ülkeye daha sıçradı
Meksika Sağlık Müsteşarı Hugo Lopez Gatell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastanın muhtemelen Hollanda'da enfekte olduğunu belirterek, 'Neyse ki durumu stabil ve önleyici izolasyona alındı. Herhangi bir komplikasyon olmadan iyileşeceğini umuyoruz.' ifadesini kullandı.

Gatell, halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen virüsün doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaştığını söyledi.

Maymun çiçeği virüsü görülen hastanın New York'ta ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, virüs vakalarının daha hızlı tespit edilmesi amacıyla hastanelerin bakım servislerini ve klinikleri uyaran epidemiyolojik uyarı yayınlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti
Altılı masada Selahattin Demirtaş çatlağı iddiası! Kılıçdaroğlu apar topar geri döndü!
Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu!
Fethin coşkusu millet bahçesinde! 1 milyon kişiyle devam kutlama!
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına sert tepki: Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar... 15 Temmuz'da gördük
Başkan Erdoğan'dan çok net terör mesajı! Bir gece ansızın tepelerine ineriz
Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'den NATO hazımsızlığı! Times dergisine ağladı: İzin vermeyin
Başkan Erdoğan Evlat Nöbeti'ndeki ailelere seslendi: Terör örgütü meydanın boş olmadığını gördü
TSK'dan Ege'de güç gösterisi! Efes 2022 nefes kesecek!
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor!
CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı telefon kayıtlarına yansıdı! Parayı bölüşemediler
Haksız fiyat artışlarına sıkı denetim!
Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde
Başkan Zeydan Karalar 'Çukurova'ya fark katacak' dedi kendi villasına kattı
Hükümet kolları sıvadı! Vatandaşa ucuz konut hamlesi!
CHP ve HDP el ele Aynur Doğan konserinde!
CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nde skandal! Kanal suyu kırmızı akıyor!
İYİ Parti'li belediye başkanın algı operasyonu çöktü!
Putin'den Avrupalı liderlere 'buğday' şantajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı!
Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

ABD'nin gizli belgeleri ifşa oldu! Savaş gemisinde UFO alarmı

ABD'nin gizli belgeleri ifşa oldu! Savaş gemisinde UFO alarmı

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!