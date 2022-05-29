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CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı telefon kayıtlarına yansıdı! Parayı bölüşemediler

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde yaşanan rüşvet skandalı, telefon görüşmelerine de yansıdı. Konuşmalarda Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal'ın özel kalemi Seval Arslan'ın, görüştüğü kişiye "Niye o kadar az?", "Hayır ya, gelen para fazlaydı" gibi sözler söylediği tespit edildi. Arslan'ın karşısındaki kişinin ise "Tamam üçe böl demiş Haydar Başkan, gerizekalı dur!" diye cevap verdiği ortaya çıktı.

Ekleme: 29.05.2022 - 10:52 Güncelleme: 29.05.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Maltepe Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunun detayları ortaya çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Battal'ın özel kalemi Seval Arslan, eski Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan ve belediye çalışanı Ferhat İşsever'in kendi aralarında yaptığı konuşmalar, rüşvet çarkının nasıl işlediğini ortaya koydu. Rüşvet havuzunda toplanan paralardan 'borç' diye söz eden belediye çalışanlarının, paraları kendi aralarında bölüştüğü, paylaşımın Haydar Battal'ın koordinesinde yapıldığı tespit edildi. Mali Şube polislerinin tespitlerine göre, rüşvet paraları eşit şekilde bölüştürülmediği için bazen sorun yaşanmış.

CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı telefon kayıtlarına yansıdı! Parayı bölüşemediler

PARANIN BAŞINDA BATTAL VAR
Banka hesabına yatırılacak rüşvet parası, belediye çalışanı Ferhat İşsever tarafından 'yardım' olarak nitelendirilirken, alınan rüşvetin eşit şekilde dağıtılmadığı ve bu nedenle sorun yaşandığı da şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları konuşmalara yansıdı. Battal'ın özel kalemi Seval Arslan'ın, gelecek rüşvet parası için görüştüğü kişiyle 'Niye o kadar az?', 'Hayır ya, gelen para fazlaydı', 'Kapatsana ya... Ben Haydar başkana yazacağım, kapat!' diye paylaşımdan rahatsız olduğu konuşmalar yaptığı tespit edildi. Arslan'ın konuştuğu kişi ise 'Tamam üçe böl demiş Haydar başkan, gerizekalı dur! WatsApp'tan arayayım' sözleriyle, taksimin Haydar Battal koordinesinde yapıldığını ortaya koydu.

ZABITAYA EŞOFMAN BİLE İSTEMİŞLER
Belediye çalışanları, usulsüz işlemler karşılığında rüşvet olarak sadece para almamış. Bir öğrenci yurdunun yapımında ruhsat karşılığında belediyede görevli tüm zabıta personeline eşofman istenmiş. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal ile H.A.T. arasında geçen konuşmada, yurt ve kahvehaneye usulsüz bir kapı açılmak istendiği, kapı açılması halinde yurt ruhsatının iptal edileceği belirtilerek duruma çözüm aranıyor. Battal'la konuşan H.A.T.'nin, 'Normal ruhsatını aldı zaten. Ruhsatını alana kadar zabıtaya eşofman bile istediler. Onları hiç söylemiyorum' şeklindeki sözleri dikkat çekti.
CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı telefon kayıtlarına yansıdı! Parayı bölüşemediler
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