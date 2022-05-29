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Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Çanakkale Biga'da bir çiftlikte meydana gelen olayda Hakkı E., köylüsünün eşini taciz edip katletti. Kadının hastanedeki eşine taziye ziyareti de yapan katilin oyununu, çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Ekleme: 29.05.2022 - 10:36 Güncelleme: 29.05.2022 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde evli ve 3 çocuk sahibi Türkan Demir, akrabası olan Hakkı E. tarafından tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak öldürüldü.

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını, öldürdüğü kadının kocasını hastanede teselli ederken gözaltına aldı.

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

VAHŞİCE KATLETTİ
Olay, önceki akşam 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey Köyü'nde meydana geldi.

3 yıl önce Mardin'den Biga'ya bağlı Kanibey Köyü'ne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı E., köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Hakkı E.'nin akrabaları A.D., eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar.

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

İddiaya göre Hakkı E., bir süredir Türkan Demir'i rahatsız ediyordu. Önceki akşam saatlerinde Hakkı E., çalıştığı tavuk çiftliğine geldiği Türkan Demir'le tartışma yaşadı.

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Tartışma büyüdükten sonra Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle talihsiz kadını, kafasına defalarca vurarak öldürdü. Gözü dönen katil zanlısı, daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkardı.

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

TAZİYE İÇİN GİTTİ
Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi A.D.'ye bildirdi.

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Hayatını kaybeden kadının cesedi Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş A.D.'yi teselli eden Hakkı E., çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Katil zanlısının Biga İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu
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Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

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