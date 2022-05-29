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Başkan Erdoğan, yurda dönüş yaptı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'dan özel uçak "TUR" ile saat 23.30'da İstanbul'a geldi.

Ekleme: 29.05.2022 - 00:16 Güncelleme: 29.05.2022 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, yurda dönüş yaptı!
Başkan Erdoğan'ı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Ömer İleri, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım ve Mihrimah Belma Satır ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de aynı uçakla yurda döndü.

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