Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katılıyor. Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katıldığı törende konuşma gerçekleştiriyor. İşte Başkan Erdoğan'ın canlı yayında açıklamaları...Başakn Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...İstanbul2un fethinin 569. yıl dönümü nedeniyle yaptığımız bu kutlamada şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor.Sizler İstanbul'un 2023'e hazır olduğunu gösterdiniz.2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık.Yahya Kemal'in deyimiyle Biz İstanbul'da mekanı değil zamanı fethettik.