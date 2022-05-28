Hamza Dağ'dan CHP'ye gönderme!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından CHP'li Engin Özkoç'un paylaşımına yanıt verdi.CHP'li Özkoç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: 'Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!' ifadelerini kullanmıştı.AK Partili Hamza Dağ'da Özkoç'a verdiği yanıtla, CHP'ye bir göndermede bulundu. Dağ paylaşımında: 'Milletimizi meydanlara davet eden de Sn. Kılıçdaroğlu idi. Marmaray'ı siz yaptınız. Başörtüsü yasağını siz kaldırdınız. Hatta yıllardır her seçimi kazanan da sizsiniz. Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz.' ifadelerini kullandı.