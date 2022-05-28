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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan dikkat çeken 'TEKNOFEST' paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST coşkusunu Bakü'de genç bilim insanlarıyla paylaştıklarını belirterek, Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ekleme: 28.05.2022 - 23:08 Güncelleme: 28.05.2022 - 23:10 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan dikkat çeken 'TEKNOFEST' paylaşımı!
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İlk kez uluslararası olarak gerçekleştirilen TEKNOFEST coşkusunu Bakü'de, teknoloji tutkunu genç bilim insanlarıyla paylaştık. Kalkınmanın şifresi, TEKNOFEST kuşağının elinde. Başarılar diliyor, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan dikkat çeken 'TEKNOFEST' paylaşımı!

Emine Erdoğan, paylaşımında, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nden fotoğraflara da yer verdi.


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