Billur Kalkavan'ın acı günü!

Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı, yaklaşık 1.5 aydır tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Yönetmen Hamdi Alkan, 59 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sağlık sorununu, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Billur Kalkavan son olarak kedisinin ölümüyle sarsıldı

59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan’dan geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber geldi. Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.



"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"



Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle, arkadaşına destek oldu. Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı olan Kalkavan'ın kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görüldü.



"HİÇ KAFAYA TAKMIYORUM"



Ocak ayında koronavirüsü atlatan oyuncu, “O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp, rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum” dedi.



"DAHA ÇOK UZUN BİR ÖMRÜM VAR"



Hayatta her şeyi kabullenmek gerektiğini belirten Kalkavan, “Daha çok uzun bir ömrüm var. Yapacaklarım olacak. Kendi hatalarımı ve doğrularımı gördüm. Daha yeni versiyonla döneceğim. Zaten hastalığın az kaldığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.



"BENİ BU KADAR SEVDİĞİNİZİ BİLMİYORDUM"



Kalkavan, sevenlerinden gelen "Geçmiş olsun" mesajlarının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, "Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi, 'Paylaşabilir miyim?' diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum" ifadelerini kullandı.



Kansere yakalanan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ı kaybettiğini duyuran paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti:



"BENDEN BİRÇOK HASTALIĞI ALDIĞINA İNANIYORUM"



18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan Korsan’ımı iki gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim. Kediler şifacıdır, Korsan’ın sağlığı tam 1.5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum. Sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan altı kedimiz ve kendi adımıza Korsan’ı hep minnetle anacağız. Acı çekmiyorum çünkü kedilerin ortalama ömrü 15 senedir. Korsan sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı. Özleyeceğim o kadar.



"SADECE BİR RİCAM VAR"



Sağlık durumu hakkında Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Kalkavan, doktoruyla çekilen fotoğrafına şu mesajı yazdı:



Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Tedavim devam ediyor. Güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Tedavi gördüğüm hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp, öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum. Paylaşımlardan sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti. Herkesten Allah razı olsun.Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiçbir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler.