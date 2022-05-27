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Ukrayna'ya ait savaş uçağı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada Odessa bölgesinde Ukrayna'ya ait 1 adet Mig-29 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

Ekleme: 27.05.2022 - 14:47 Güncelleme: 27.05.2022 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'ya ait savaş uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa bölgesinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Mig-29 savaş uçağının düşürüldüğünü söyledi.

AA'nın haberine göre, Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Donetsk bölgesinde Bahmut civarında Ukrayna ordusunun 10. Dağ Muharebe birlikleri pozisyonlarını havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını ifade eden Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 7 komuta ve gözlem noktası ile 13 askeri alanın yok edildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, Barvenkovo civarında Buk-M1 hava savunma füze sistemi ile S-300 hava savunma füze sistemi radarını vurduklarını aktararak, Harkiv bölgesinde Gusarovka civarında da telsiz istasyonu, hava savunma füze sistemi radarının imha edildiğini belirtti.

Hava muharebe taktik birliklerinin askeri birlikler ve teknik araçların bulunduğu 44 alanını vurduğunu bildiren Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 250'den fazla Ukrayna milliyetçi gücün ve 84 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Donetsk'te Spornoye yerleşim birimi civarında ve Harkiv bölgesinde Barvenkovo yakınlarında 2 mühimmat deposunun da imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleriyle Odessa bölgesinde Belyari yerleşim birimi üzerinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Mig-29 uçağı düşürüldü." dedi.

Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 8 Ukrayna insansız hava aracının ve Luhansk bölgesinde Toçka-U balistik füzenin vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 77 komuta merkezi, 412 askeri alan ve 53 topçu bataryasını ateş altına aldığını aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 180 uçak, 127 helikopter, 1027 insansız hava aracı, 324 hava savunma füze sistemi, 3 bin 281 tank ve zırhlı araç, 438 çok namlulu roketatar, 1693 obüs ve havan topu, 3 bin 218 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.
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